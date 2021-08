France: 237.000 personnes manifestent contre l'élargissement du "pass sanitaire"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Quelque 237.000 personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres grandes villes françaises contre l'instauration du "pass sanitaire" et contre l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour le quatrième week-end d'affilée et à l'avant-veille de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Le week-end précédent, quelque 200.000 manifestants avaient déjà défilé dans l'Hexagone et 161.000 environ la semaine précédente, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi une grande partie du projet de loi sur la gestion de la crise du COVID-19 en France, dont l'extension du "pass sanitaire" et la vaccination obligatoire des soignants, tout en censurant plusieurs dispositions portant sur la rupture de certains contrats de travail ainsi que le placement "automatique" à l'isolement pour les cas positifs.

Près de 200 actions ont été recensées sur le territoire, selon le ministère de l'Intérieur qui a dénombré 17.000 manifestants à Paris, 19.000 à Toulon et 9.400 à Nice. Certains ont défilé en scandant des slogans antigouvernementaux, dénonçant la "dictature" selon eux instaurée en France.

"Je me rends compte qu'à partir du 15 septembre, je vais devoir peut-être arrêter de travailler, je vais devoir laisser mes collègues tous seuls à devoir gérer des patients, des gens qui vont mal psychiquement (...) C'est insupportable", a dit Diane Hekking, psychologue dans un hôpital, dans un des cortèges parisiens.

Quelques violences ont émaillé les cortèges à Perpignan, Toulouse et Lyon, selon la presse locale, ainsi qu'à Paris au moment de disperser la foule. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène tandis que les manifestants ont jeté des projectiles.

La police a procédé à 35 interpellations. Sept policiers ont été légèrement blessés, précise le ministère de l'Intérieur.

DES AMÉNAGEMENTS

A Cambrai (Nord), une ville d'environ 30.000 habitants, presque tous les restaurants, cafés et bars sont restés fermés ce samedi en signe de protestation contre l'élargissement du "pass sanitaire".

"Nous ne sommes pas contre le vaccin, nous sommes contre le fait de faire des contrôles de nos clients", a expliqué Laurent Zannier, qui tient un bar-restaurant dans le centre de la ville.

Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a accordé une interview au Parisien samedi, "quel que soit le nombre de manifestants opposés au vaccin, il restera toujours inférieur au nombre de Français qui dans le même moment se font vacciner".

"Je veux bien entendre les peurs, tout faire pour rassurer. Mais à un moment, ça suffit", a-t-il ajouté.

Plus de 44,6 millions de Français avaient reçu une première injection samedi, ce qui porte le nombre de vaccinations complètes à 37,1 millions, selon les autorités sanitaires.

Le ministre a par ailleurs annoncé de légers assouplissements sur le "pass sanitaire".

Un dépistage négatif sera valide pendant 72 heures et non plus 48 heures, comme prévu auparavant, explique-t-il.

Il sera également possible d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et des tests PCR, valables eux-aussi 72 heures.

Cela devrait permettre aux personnels soignants qui doivent réaliser une première injection d'ici le 15 septembre d'effectuer des tests plus facilement en attendant ce délai, précise Olivier Véran.

"Ces aménagements nous permettront de faire face au mieux à la demande de tests et de démultiplier les lieux de dépistage avec la coopération des collectivités territoriales", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Nicolas Delame et Caroline Pailliez, avec la contribution de Pascal Rossignol et Clotaire Achi)