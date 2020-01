France: 23.000 foyers toujours privés d'électricité à cause de la tempête Gloria

TOULOUSE (Reuters) - Quelque 23.000 foyers restaient toujours privés d’électricité mercredi soir dans les Pyrénées-Orientales qui essuient depuis le début de la semaine la tempête Gloria et ont été placées tout comme le département de l'Aude en vigilance rouge inondations, a-t-on appris auprès de la préfecture.

"Les deux départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude sont en rouge inondation pour les tronçons Agly et Haute vallée de l'Aude", indique-t-elle dans son bilan de fin de journée.

Sur les dernières quarante-huit heures, on relève 120 mm de précipitations à Perpignan, 272 mm à Amélie-les-bains, localement 315 mm à Arles-sur-Tech, 275 mm à Argelès ou encore 236 mm à Saint-Paul-de-Fenouillet, ont précisé les services de l'Etat.

Depuis mercredi midi, 23.000 foyers sont privés d'électricité entre Font-Romeu-Odeillo-Via et Andorre.

A 15h00, la préfecture des Pyrénées-Orientales a annoncé le passage en vigilance rouge crue de la rivière Agly qui a atteint 6,99m à 17h00. Les maires de six communes - Claira, Pia, Torreilles, Saint Laurent de la Salanque, Le Barcares et Rivesaltes - ont procédé à l'évacuation des habitants dans la bande des 300 mètres de part et d'autre des digues et à leur mise en sécurité.

En raison des crues du Tech et de la Têt, une vigilance particulière a été mise en place pour les villes de Perpignan et de Canet-en-Roussillon.

La préfecture a également annoncé un retour à la normale pour l'aéroport de Perpignan, mais une suspension des transports voyageurs et scolaires jeudi dans l’ensemble du département bien que la majorité des établissements restent ouverts. Les stations de ski sont quant à elles fermées.

Plus de 400 sapeurs-pompiers, dont 100 venus en renfort d’autres départements, et 40 gendarmes sont mobilisés, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui a recensé 154 interventions pour des opérations diverses depuis le début du phénomène.

Les pluies, fluctuant en intensité, vont perdurer jusqu'à jeudi midi dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, affectant principalement une grande moitié Est des deux départements, a annoncé Méteo France.

Un nouveau passage pluvieux parfois orageux venu d'Espagne est attendu dans la seconde partie de nuit de mercredi à jeudi et devrait durer jusque dans la matinée.

Sur l'ensemble de l'épisode, soit jusqu'à jeudi à la mi-journée, le cumul de précipitations devrait atteindre 200 à 380 mm sur une large moitié Est des Pyrénées-Orientales, précise la préfecture.

La tempête a fait huit morts et trois disparus depuis dimanche en Espagne, où se sont conjugués des vents puissants, des tempêtes de neige et des températures au-dessous de la moyenne.

