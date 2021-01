France : 22 cas dus à des variantes du coronavirus décelés en France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Dix-neuf cas de contamination par la variante "voc 202012/01" du coronavirus et trois par la variante "501.v2" ont été confirmés jeudi en France, annonce la Direction générale de la santé dans un communiqué.

Vingt et un de cas ont été diagnostiqués à la suite d'un résultat positif d'une professionnelle de l'unité de soins de longue durée du Pôle Gériatrique Rennais de Chantepie, précise-t-elle et le dernier a été décelé chez une personne travaillant dans deux établissements scolaires à Bagneux.

"Après la confirmation de cas de contamination (...), les autorités sanitaires renforcent la vigilance pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé et mettre en place les mesures de protection et de freinage adaptées pour limiter au maximum la propagation de ces variantes virales, plus transmissibles".

