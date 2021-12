France 2022 : Un sondage donne Pécresse devant Macron au second tour de la présidentielle

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Valérie Pécresse est en mesure de battre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle d'avril prochain, montre un sondage de l'institut Elabe publié mardi par BFM et L'Express.

La présidente du conseil régional d'Ile-de-France, désignée candidate des Républicains samedi, devancerait le président sortant, qui n'est pas officiellement candidat, avec 52% des voix contre 48%, selon cette enquête.

Au premier tour, Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote mesurées par ce sondage avec 23% et Valérie Pécresse le talonne avec 20%, onze points de plus que lors de précédents sondages Elabe.

Ils sont suivis des deux candidats d'extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour, crédités respectivement de 15 et 14%, les candidats de gauche Jean-Luc Mélenchon (8%) et Yannick Jadot (7%) arrivant loin derrière.

L'Express souligne toutefois qu'à ce jour, 44% des électeurs ayant l'intention d'aller voter ne sont pas certains de leur choix et pourraient changer d'avis.

L'enquête a été réalisée les 6 et 7 décembre auprès d'un échantillon de 1.474 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Elle comporte une marge d'erreur située entre 1,4 et 3,1 points de pourcentage. (Jean-Stéphane Brosse)