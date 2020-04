France : 15 ME de "chèques services" pour les SDF

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Des "chèques services" vont être distribués aux personnes sans domicile en France afin de leur permettre d'acheter des produits d'alimentation et d'hygiène pendant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi le ministère de la Ville et du Logement.

Ce dispositif, qui vient en complément des actions des collectivités locales et des associations, maraudes et distributions alimentaires, "bénéficiera à 60.000 personnes sans domicile, pour un budget de 15 millions" d'euros, a précisé le ministère dans un communiqué.

"Ces chèques seront d'un montant de sept euros par jour" et "seront distribués par des associations aux personnes et aux ménages sans domicile en fonction de leurs besoins et dédiés à l'achat de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de produits à destination des enfants en bas âge", a-t-il ajouté.

