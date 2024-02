Français tués en Ukraine, Macron dénonce un "acte lâche et indigne"

Français tués en Ukraine, Macron dénonce un "acte lâche et indigne"













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a dénoncé vendredi un "acte lâche et indigne" au lendemain de la mort de deux travailleurs humanitaires français dans une attaque de l'armée russe en Ukraine. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a pour sa part déclaré que la Russie devrait "répondre de ses crimes". "Deux humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Acte lâche et indigne. Je pense à leurs proches et à leurs camarades blessés", a déclaré le président français sur X (anciennement Twitter). Stéphane Séjourné a précisé sur le même réseau social que "trois" humanitaires français étaient également blessés."La Russie devra répondre de ses crimes", souligne-t-il. Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine, a annoncé jeudi qu'une frappe aérienne russe avec des drones armés avait tué deux humanitaires français et blessé trois autres ressortissants étrangers dans la ville de Berislav. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)