Fragilisé, Sunak défend son plan d'envoi de demandeurs d'asile au Rwanda

par Andrew MacAskill, Kate Holton et Alistair Smout LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé jeudi les députés conservateurs à s'unir derrière son projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda, après une fronde qui a une fois de plus mis en lumière les profondes divisions au sein de son parti. Lors d'une conférence de presse à Downing Street, Rishi Sunak a déclaré que le nouveau projet de loi dévoilé mercredi répondait à la quasi-totalité des critiques formulées par ses collègues, mais que si le gouvernement allait plus loin dans le non-respect des droits de l'homme, le Rwanda renoncerait à l'accord. "C'est la seule approche possible, car si l'on va plus loin, la différence n'est que d'un pouce, mais si l'on va plus loin, le Rwanda abandonnera le projet et nous n'aurons plus d'endroit où envoyer qui que ce soit", a-t-il déclaré. Le projet de loi a été présenté trois semaines après que la Cour suprême britannique a jugé que le Rwanda n'était pas un pays sûr pour envoyer les migrants, et que le plan violerait le droit britannique et international. Rishi Sunak va maintenant tenter de faire adopter la loi par le Parlement, mais il a déclaré qu'il n'en ferait pas un vote de confiance pour son gouvernement, alors que son ministre de l'Immigration, Robert Jenrick, a annoncé mercredi sa démission en jugeant le texte insuffisant. Le projet de loi a été présenté à la Chambre des communes jeudi et le premier vote est prévu pour le 12 décembre. Rishi Sunak a insisté sur le fait que la loi, si elle était adoptée, rendrait "extrêmement rare" la possibilité pour un demandeur d'asile de bloquer son expulsion. "Je veux aller jusqu'au bout de ma mission et pour cela, il faut que cette loi soit adoptée", a déclaré Rishi Sunak. "Je suis déterminé à aller jusqu'au bout." (Reportage Andrew MacAskill, Kate Holton, Alistair Smout, Muvija M, Kylie MacLellan, Sarah Young, Elizabeth Piper ; version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)