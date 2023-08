Foxconn reste prudent malgré un bénéfice au 2e trimestre meilleur qu'attendu

Foxconn reste prudent malgré un bénéfice au 2e trimestre meilleur qu'attendu













Crédit photo © Reuters

par Sarah Wu et Faith Hung TAIPEI (Reuters) - Foxconn, principal fournisseur d'Apple, a fait état lundi d'un bénéfice au deuxième trimestre meilleurs qu'attendu grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA), mais a maintenu des perspectives prudentes pour cette année en raison des incertitudes économiques mondiales. La société taïwanaise a affiché un bénéfice net pour le trimestre avril-juin de 33 milliards de dollars taïwanais (943,83 millions d'euros), quand les analystes tablaient sur 25,57 milliards de dollars taïwanais, selon des données Refinitiv. Le premier sous-traitant mondial en électronique a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, anticipant en léger recul, contre une stabilité précédemment, en raison des craintes pour l'économie mondiale et une reprise lente en Chine. "À l'heure actuelle, les variables externes sont nombreuses : resserrement de la politique monétaire mondiale, tensions géopolitiques, inflation et autres incertitudes", a déclaré le directeur général Liu Young-way, qualifiant les perspectives de Foxconn de "relativement prudentes". Dans la chaîne d'approvisionnement des serveurs d'IA, Foxconn a gagné une part de marché "très importante" pour les modules et les substrats GPU, a ajouté Liu Young-way. Avec l'explosion des applications d'IA générative, Foxconn gagne du terrain dans les serveurs pour ce segment et pense pouvoir approfondir la collaboration avec les clients nord-américains, a ajouté Liu Young-way, ce qui constitue un point positif dans un contexte de ralentissement de la demande de smartphones et d'ordinateurs. (Reportage Sarah Wu et Faith Hung, avec la contribution de Ben Blanchard ; Version Française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)