Foxconn prévoit un CA en baisse au T1 après une demande au ralenti en fin d'année

Foxconn prévoit un CA en baisse au T1 après une demande au ralenti en fin d'année













Crédit photo © Reuters

TAIPEI (Reuters) - Foxconn, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a déclaré vendredi s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre par rapport à l'année précédente après un ralentissement de la demande sur le marché au trimestre précédent. Le premier trimestre de l'année est traditionnellement plus calme que le précédent, généralement marqué par une demande accrue pour les smartphones, tablettes et autres produits électroniques pour les fêtes de fin d'année sur les marchés occidentaux. A l'image des années précédentes, ce premier trimestre devrait être plus lent, a déclaré la société taïwanaise dans un communiqué, mais son chiffre d'affaires devrait enregistrer une baisse par rapport à l'an dernier. L'entreprise ne donne pas d'indications chiffrées. L'année dernière, le chiffres d'affaires des trois premiers mois avait atteint un niveau record, porté par la reprise des activités des usines à la suite de la pandémie de COVID-19. Foxconn, officiellement appelée Hon Hai Precision Industry, a déclaré que son chiffre d'affaires en décembre avaient atteint 460,1 milliards de dollars taïwanais (13,61 milliards d'euros). Un chiffre supérieur au prévisions, bien qu'il soit en baisse de 26,9% par rapport à l'année précédente. Au total pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a baissé de 5,4% en glissement annuel pour atteindre 1.851 milliards de dollars taïwanais, dépassant les 1.827 milliards de dollars taïwanais prévus par les estimations de LSEG. L'entreprise pointe notamment le ralentissement de la demande sur le marché des produits électroniques grand publics, comme les smartphones. Le fléchissement de la demande pour les iPhone et autres produits Apple ont poussé deux analystes à dégrader leur recommandation sur l'action, faisant baisser le cours du géant américain cette semaine. Foxconn publiera ses résultats du quatrième trimestre le 14 mars, date à laquelle elle actualisera également ses perspectives. (Reportage Ben Blanchard et Sarah Wu ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)