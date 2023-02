Forvia vise un chiffre d'affaires stable pour 2023

Forvia vise un chiffre d'affaires stable pour 2023













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Forvia, l'équipementier automobile né du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, a annoncé lundi viser un chiffre d'affaires stable pour 2023, s'attendant à un impact plus fort des coûts salariaux et énergétiques, même si l'inflation des matières premières diminue. Après plus de deux ans de perturbations dues à la pandémie, le secteur automobile a été confronté à des accrocs continus dans la chaîne d'approvisionnement en raison des blocages chinois et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Forvia anticipe cette année un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires, sur la base d'une production automobile mondiale annuelle de 82 millions de véhicules. A la Bourse de Paris, le titre Faurecia progressait de 2,7% en fin de matinée. Dans une note, les analystes de JPMorgan observent que le flux de trésorerie net annuel de 471 millions d'euros est "bien supérieur aux attentes". "Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023", a déclaré dans un communiqué Patrick Koller, directeur général de Faurecia. "S'il y a une opportunité de croissance supplémentaire, ce sera l'Asie", a-t-il dit aux journalistes. Il ne s'attend toutefois pas à un bon premier trimestre en Chine, où les restrictions liées au COVID-19 n'ont été levées qu'en décembre. Pour 2022, Forvia a fait état d'un chiffre d'affaires de 25,46 milliards d'euros, en hausse de 17% à taux de change et périmètres constants, ainsi qu'une marge opérationnelle de 4,4%, en ligne avec ses objectifs. Le groupe avait dit en octobre prévoir un chiffre d'affaires pour 2022 compris entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle entre 4 et 5% des ventes. Alors que l'inflation a généré à elle seule plus d'un milliard d'euros de surcoûts l'an dernier comparé à l'année 2021, notamment du côté des matières premières, le groupe assure être parvenu à répercuter en grande partie cette hausse sur les clients. Patrick Koller a dit observer une baisse "plutôt encourageante" des prix de certaines matières premières, ce qui devrait permettre à ce que le coût associé soit "significativement plus faible" cette année. "Ce qui sera différent en 2023, c'est que nous aurons également une inflation salariale et une inflation énergétique", a-t-il toutefois prévenu. Concernant l'intégration de Hella, finalisée début 2022, Forvia dit maintenant viser des synergies et une optimisation de coûts à plus de 300 millions d'euros d'Ebitda 2025, contre plus de 250 millions d'euros précédemment. Faurecia a par ailleurs annoncé dimanche la vente de sa division "SAS" Cockpit Modules au groupe Motherson, pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros, dans le cadre d'un objectif plus large de cession de ses actifs non stratégiques pour une valeur totale d'un milliard d'euros. (Rédigé par Kate Entringer, avec la contribution de Dagmarah Mackos et Lina Golovnya à Gdansk, édité par Blandine Hénault)