Forvia veut réduire de moitié ses coûts de 'R&D' d'ici 2028 grâce à l'IA

PARIS, 18 décembre (Reuters) - Forvia veut réduire de moitié ses coûts de recherche & développement d'ici 2028 grâce notamment à l'intelligence artificielle générative afin de faire face aux nombreux défis auxquels l'automobile est aujourd'hui confrontée, qu'il s'agisse de l'électrification, de l'électronique, des logiciels, de la décarbonation ainsi que la concurrence asiatique. Le 7e équipementier automobile mondial, né de la fusion entre le français Faurecia et l'allemand Hella, emploie 157.000 personnes à travers le monde, dont plus de 15.000 ingénieurs sur 76 centres de R&D. "50% (...), c'est effrayant pour deux raisons", a déclaré le directeur général de Forvia, Patrick Koller, au cours d'un déjeuner organisé par la Plateforme de la filière automobile. "D'abord c'est énorme et cela va demander pas mal de restructurations, mais surtout si vous ne le faites pas, en trois à cinq ans, vous êtes hors course. Si vous n'êtes pas un acteur leader de cette transformation, vous êtes sorti de la compétition." (Reportage Gilles Guillaume)