Forvia va réduire ses effectifs en Europe face à la concurrence chinoise

(Actualisé avec détails sur les marchés asiatiques, cours de Bourse, commentaire d'analystes) 19 février (Reuters) - L'équipementier automobile Forvia a annoncé lundi un projet de réduction de 10.000 emplois en Europe au cours des cinq prochaines années, afin de soutenir sa rentabilité dans un contexte de concurrence accrue des acteurs chinois. A 09h20 GMT, le titre prenait 4,35%, parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600 qui perdait au même moment 0,13%. "L'entreprise se concentre sur le rééquilibrage de son empreinte géographique", constatent les analystes de JP Morgan dans une note. A lire aussi... Alors que les constructeurs automobiles réduisent leur production en Europe, les équipementiers automobiles sont confrontés à des problèmes de surcapacité qui profitent aux concurrents chinois. Forvia met en avant des surcapacités en Europe sur les sièges et les intérieurs, ainsi que dans une moindre mesure sur l'éclairage. "Les groupes qui sont les plus compétitifs aujourd'hui sur les petits segments sont plutôt les Chinois", a déclaré à Reuters Christophe Malbranque, directeur de l'Influence de Forvia. Le résultat opérationnel de Forvia en Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) s'est élevé à 316 millions d'euros en 2023, contre 815 millions d'euros pour l'Asie. Or, la région EMEA représente 46% du chiffre d'affaires du groupe, contre 27% pour l'Asie. L'Asie a affiché une marge opérationnelle de 11% l'année dernière, avec une marge à deux chiffres en Chine, a précisé Forvia. L'équipementier prévoit de réduire ses effectifs européens de 13%, grâce à un taux d'attrition important et une baisse des recrutements. "L'attrition que nous avons, c'est 2000-2500 personnes par an. Donc, en fait, le plan ne veut pas dire un licenciement de 10.000 personnes", a expliqué le vice-président et directeur financier Olivier Durand. Forvia prévoit de revenir à son niveau de marge pré-pandémie de 7% en Europe - contre 2,5% en 2023 - grâce à des réductions de coûts de 500 millions d'euros par an à partir de 2028. L'entreprise, anciennement connue sous le nom de Faurecia, a dit prévoir un chiffre d'affaires compris entre 27,5 milliards et 28,5 milliards d'euros pour 2024. Forvia a affiché un chiffre d'affaires de 27,25 milliards d'euros en 2023, conformément aux attentes et en hausse par rapport aux 24,57 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt. (Reportage Nathan Vifflin, version française Stéphanie Hamel et Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)