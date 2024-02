Forvia prévoit une réduction de 10.000 emplois au cours des 5 prochaines années

Forvia prévoit une réduction de 10.000 emplois au cours des 5 prochaines années













19 février (Reuters) - L'équipementier automobile Forvia a annoncé lundi prévoir une réduction de 10.000 emplois sur 75.500 en Europe au cours des cinq prochaines années, dans un contexte de réduction des coûts. "Ce qui est important pour nous, c'est les 500 millions d'euros de réduction des frais sur la zone qui doit nous permettre, et même dans un contexte défavorable, de revenir à 7% de marge opérationnelle sur l'Europe" a déclaré Olivier Durant, vice-président et directeur financier de l'entreprise, lors d'une conférence. L'entreprise, anciennement connue sous le nom de Faurecia, a dit prévoir un chiffre d'affaires compris entre 27,5 et 28,5 milliards d'euros pour 2024. Forvia a affiché un chiffre d'affaires de 27,25 milliards d'euros en 2023, conformément aux attentes et en hausse par rapport aux 24,57 milliards d'euros enregistrés un an plus tôt. (Reportage Nathan Vifflin, rédigé par Stéphanie Hamel)