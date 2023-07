Forvia poste un Ebitda ajusté en hausse à 1,61 milliard d'euros au S1

27 juillet (Reuters) - Forvia SE: * VENTES AU S1 DE 13,62 MDS D'EUROS, +21.3% * EBITDA AJUSTÉ AU S1 DE 1,61 MDS D'EUROS, +26,9% * PRODUCTION AUTOMOBILE MONDIALE AU S1 DE 43,30 MDS D'UNITÉS, +11,2% * CASH-FLOW NET AU S1 DE 172 MLNS D'EUROS, +11,0% * OBJECTIFS 2023: CA COMPRIS ENTRE 26,5-27,5 MDS D'EUROS (VERSUS. ENTRE 25,2-26,2 MDS D'EUROS) * OBJECTIFS 2023: MARGE OPÉRATIONNELLE ENTRE 5,2%-6,2% DU CA (VERSUS. ENTRE 5,0%-6,0%) * OBJECTIFS 2023: CASH-FLOW NET DE PLUS DE 1,5% DU CA (INCHANGÉ) * OBJECTIFS 2023: RATIO DETTE NETTE/EBITDA AJUSTÉ COMPRIS ENTRE 2,0X ET 2,2X (VERSUS. ENTRE 2,0X ET 2,4X) Texte original sur Eikon [ID: ] Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)