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Forvia place avec succès 1 milliard d'euros d'obligations

Forvia place avec succès 1 milliard d'euros d'obligations

1er mars (Reuters) - Forvia SE:

* FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS

* EMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS

* PRODUIT DE L'ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D'OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D'AUTRES DETTES

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* A PLACÉ AUJOURD'HUI AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR D'UN MONTANT D'UN MILLIARD D'EUROS, DONT 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50%

* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 % ET DE SES OBLIGATIONS " DURABLES " 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250 %

* A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS POUR FINANCER REMBOURSER D'AUTRES DETTES ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

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