1er mars (Reuters) - Forvia SE: * FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS * EMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS * PRODUIT DE L'ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D'OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D'AUTRES DETTES A lire aussi... * A PLACÉ AUJOURD'HUI AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR D'UN MONTANT D'UN MILLIARD D'EUROS, DONT 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50% * A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 % ET DE SES OBLIGATIONS " DURABLES " 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250 % * A L'INTENTION D'UTILISER LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS POUR FINANCER REMBOURSER D'AUTRES DETTES ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)