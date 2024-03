Forvia place avec succès 1 MdE d’obligations

7 mars (Reuters) - Forvia SE: * FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS * ÉMISSION DE DEUX TRANCHES OBLIGATAIRES À 5 ET 7 ANS * PRODUIT DE L'ÉMISSION DESTINÉ À FINANCER LE RACHAT PARTIEL D'OBLIGATIONS VENANT À ÉCHÉANCE EN 2025 ET 2026 AINSI QUE D'AUTRES DETTES A lire aussi... * ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR DE EUR 1,0 MD, DONT EUR 500 MLNS À ÉCHÉANCE JUIN 2029 AU TAUX DE 5,125% ET EUR 500 MLNS À ÉCHÉANCE JUIN 2031 AU TAUX DE 5,50% * LE RENDEMENT ÉCONOMIQUE DES NOUVELLES OBLIGATIONS POUR FORVIA S'ÉLÈVE À 4,96% POUR LES OBLIGATIONS 2029 ET À 5,37% POUR LES OBLIGATIONS 2031 (SUR UNE BASE NON IFRS) * LES DEUX TRANCHES DES NOUVELLES OBLIGATIONS SENIORS ONT OBTENU UNE NOTATION CONFORME À LA NOTATION DE CRÉDIT À LONG TERME DE FORVIA * UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS 2025 PORTANT INTÉRÊT À 2,625 % * UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: FINANCER LE RACHAT DE SES OBLIGATIONS " DURABLES " 2026 PORTANT INTÉRÊT À 7,250% * UTILISERA LE PRODUIT DE CES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES POUR: REMBOURSER D'AUTRES DETTES DU GROUPE ET PAYER LES PRIMES ET INTÉRÊTS COURUS LIÉS À CES OPÉRATIONS * LE MONTANT FINAL ACCEPTÉ SERA FONCTION DU MONTANT DÉFINITIF DES OFFRES REÇUES ET LES RÉSULTATS DES OFFRES DE RACHAT DEVRAIENT ÊTRE PUBLIÉS LE 7 MARS * CES OPÉRATIONS PERMETTENT AU GROUPE DE GÉRER EFFICACEMENT SON ENDETTEMENT ET D'ÉTENDRE LA MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE Texte original: tinyurl.com/mpep6suh Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)