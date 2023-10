Forvia annonce une hausse des ventes au T3 grâce à la Chine

(Actualisé avec grève UAW, plan de cessions) 20 octobre (Reuters) - Forvia a annoncé vendredi une hausse de ses ventes au troisième trimestre, citant la surperformance de la production automobile dans toutes les régions, en particulier en Chine. Le fabricant français de pièces automobiles a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 6,53 milliards d'euros, en hausse de 2,5% par rapport aux 6,37 milliards de 2022. L'entreprise continue d'opérer "dans un environnement qui reste volatil et caractérisé par de nouveaux risques, tels que l'évolution de la grève de l'UAW aux États-Unis qui a débuté en septembre", a déclaré le PDG Patrick Koller. L'impact de la grève sur les ventes du troisième trimestre a été d'environ 6 millions d'euros, a rapporté le groupe lors d'une conférence de presse. L'impact de la grève est en outre estimé à environ 55 millions d'euros pour le chiffre d'affaires d'octobre 2023, contre un chiffre d'affaires nord-américain d'environ 600 millions d'euros en octobre 2022. Forvia a également indiqué que dans un contexte d'inflation persistante et de taux d'intérêt élevés, elle engage 1 milliard d'euros supplémentaires pour réduire sa dette et ses dépenses. L'entreprise a réitéré ses perspectives pour l'année et vise un chiffre d'affaires de 26,5 à 27,5 milliards d'euros en 2023 et un objectif de marge opérationnelle de 5,2% à 6,2%. (Rédaction Mariana Abreu, édité par Jean-Stéphane Brosse)