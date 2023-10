Forvia annonce une hausse des ventes au T3 grâce à la Chine

20 octobre (Reuters) - Forvia a annoncé vendredi une hausse de ses ventes au troisième trimestre, citant la surperformance de la production automobile dans toutes les régions, en particulier en Chine. Le fabricant français de pièces automobiles a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 6,53 milliards d'euros, en hausse de 2,5% par rapport aux 6,37 milliards de 2022. L'entreprise a réitéré ses perspectives pour l'année et vise un chiffre d'affaires de 26,5 à 27,5 milliards d'euros en 2023 et un objectif de marge opérationnelle de 5,2% à 6,2%. (Rédaction Mariana Abreu, édité par Jean-Stéphane Brosse)