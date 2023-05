Fortum s'oppose à la saisie "illégale" de ses actifs en Russie

HELSINKI (Reuters) - Fortum a officiellement notifié au Kremlin son opposition à la saisie par la Russie de sa filiale dans le pays, que l'énergéticien finlandais a qualifiée "d'illégale". Le président Vladimir Poutine a signé le 25 avril un décret ordonnant la saisie "temporaire" des actifs de Fortum en Russie, dont l'entreprise cherchait depuis un moment à se retirer. "Par ses actions, la Fédération de Russie a provoqué le licenciement du DG de PAO Fortum et a privé Fortum de ses droits d'actionnaire", a déclaré le groupe vendredi, ajoutant qu'il se préparait à intenter une action en justice. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réagi en affirmant que la saisie était conforme à la législation russe. "Ces actions sont avant tout dictées par la nécessité de protéger nos propres intérêts face aux mesures prises par des pays qui nous sont hostiles", a déclaré Dmitri Peskov. (Reportage Essi Lehto, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)