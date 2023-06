Fortes pluies et inondations dans le sud-ouest de la Chine

Fortes pluies et inondations dans le sud-ouest de la Chine













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Des pluies torrentielles sont tombées sans arrêt sur le sud-ouest de la Chine vendredi, provoquant des inondations dans certaines villes où des rues et des immeubles ont été submergés par les eaux. La ville de Beihai, dans la province du Guangxi, a reçu 453 millimètres de précipitations jeudi, un record régional pour le mois de juin selon l'Administration météorologique de Chine. Des voitures flottaient dans les rues de Beihai et un immeuble de plusieurs étages était envahi par les eaux, montrent des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Les liaisons des ferries entre Beihai et l'île voisine de Weizhou seront suspendues du 10 au 12 juin, a annoncé la télévision d'Etat CCTV, ajoutant que les forts vents et les pluies torrentielles vont s'abattre sur le golfe de Tonkin, sur la côte sud de la Chine. La Chine, familière des inondations, a averti que de tels événements météorologiques extrêmes pourraient se multiplier à cause du changement climatique. La province du Guangxi a été frappée par une extrême sécheresse en mai, avec une pluviométrie qui a atteint son plus bas niveau en soixante ans. La province du Henan, grenier de la Chine, a été récemment touchée par de fortes pluies qui ont abîmé les cultures, provoquant des inquiétudes en terme sécurité alimentaire. (Reportage par Ella Cao et Ryan Woo; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)