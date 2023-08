"Forte probabilité" d'une vigilance rouge canicule, annonce le ministre de la Santé

PARIS (Reuters) - Il existe une "forte probabilité" qu'une alerte de vigilance rouge à la canicule, le plus haut niveau, soit déclenchée pour la journée de mardi dans certains départements de la vallée du Rhône en raison de températures susceptibles d'atteindre des niveaux "jamais mesurés en France", a déclaré lundi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "Effectivement, il y a une possibilité, un risque (que plusieurs départements passent en vigilance rouge canicule-NDLR), on refera le point dans l'après-midi avec Météo France mais dans les modèles actuels, c'est une forte probabilité", a dit Aurélien Rousseau sur BFMTV-RMC. "Oui, on a une crainte pour demain (mardi) de devoir basculer en vigilance rouge sur une partie des départements de la vallée du Rhône", a-t-il déclaré. Depuis la mise en place de ce système en 2004, Météo France a recensé cinq épisodes de vigilance rouge canicule regroupés entre juin 2019 et juillet 2022. Si Météo France déclenchait une alerte de vigilance rouge à la canicule pour la journée de mardi, il s'agirait de l'alerte la plus tardive dans l'année. Le ministre de la Santé a ajouté que les préfets pourraient ainsi décider du report de certains événements. "On pourrait atteindre des niveaux de température jamais mesurés en France, donc on est très préoccupé (...) ce qui compte, c'est la durée de cet épisode puisqu’on n'aura une baisse des températures qu’à partir de jeudi ou vendredi", a-t-il dit. Météo France a pour l'instant classé 50 départements en vigilance "orange" canicule pour la journée de lundi, alors que des températures avoisinant les 40°C sont attendues dans le Sud-Ouest, le Midi et la vallée du Rhône notamment. Aurélien Rousseau a précisé qu'une nouvelle réunion devait avoir lieu entre les autorités et Météo France à 18h00. Par ailleurs, EDF a indiqué lundi avoir mis hors ligne son réacteur nucléaire Golfech 2 (1,3 GW), près de Toulouse (Haute-Garonne), invoquant des raisons environnementales liées à la canicule. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)