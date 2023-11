Forte détente des taux en zone euro, une baisse de taux de 100 pdb de la BCE attendue en 2024

17 novembre (Reuters) - Les rendements à long terme dans la zone euro sont tombés vendredi à leurs plus bas niveaux depuis deux mois à la faveur de la récente publication de données économiques qui soutiennent la perspective de la fin de la remontée des taux des grandes banques centrales dans la lutte contre l'inflation. Les marchés monétaires tablent désormais sur une baisse de taux de 100 points de base de la part de la Banque centrale européenne (BCE) d'ici fin 2024. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, cède près de six points de base, à 2,53%, au plus bas depuis septembre, tandis que le deux ans abandonne plus de quatre points, à 2,911%, pour revenir à son niveau de début juin. La tendance est identique pour les rendements des bons du Trésor américain, qui ont reflué jeudi à un plus bas de deux mois après les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, ressorties en hausse plus marquée que prévu. Cet indicateur a renforcé la conviction que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne devrait plus relever ses taux d'intérêt. Les taux des Treasuries à dix ans et deux ans perdent respectivement vendredi plus de cinq points de base et plus de trois points, à 4,3946% et 4,8154%. (Reportage Stefano Rebaudo, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)