Formule 1: Red Bull suspend l'employée qui avait accusé le directeur Horner

(Reuters) - L'équipe de Formule 1 Red Bull a suspendu l'employée qui avait accusé le directeur de l'écurie Christian Horner de comportements inappropriés, ont rapporté jeudi la BBC et Sky Sports Television. Un porte-parole a dit que l'équipe ne pouvait commenter une affaire interne alors que Christian Horner devait participer dans la journée à la conférence de presse habituelle prévue avant le Grand Prix d'Arabie saoudite, samedi à Djeddah. Cette suspension intervient après une enquête indépendante à la suite de laquelle Christian Horner a été blanchi la semaine dernière. Le Britannique de 50 ans a toujours nié les allégations à son encontre. A lire aussi... Le nom de l'employée n'a pas été révélé par l'équipe, et les détails des accusations sont restés confidentiels même si des preuves présumées ont été envoyées par mail la semaine dernière aux médias couvrant la Formule 1 et à des personnalités du paddock. (Rédigé par Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)