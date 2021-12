Formule 1 : Légendaire !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Magnifique, incroyable, les superlatifs manquent pour décrire ce dernier grand prix de la saison qui couronne Max Verstappen pour la première fois de l'histoire devant Lewis Hamilton ! Un dernier tour d'anthologie qui entrera dans la légende de la Formule 1. Jusqu'au dernier tour, le pilote Mercedes allait devenir champion du monde pour la 8e fois mais le Néerlandais s'est montré le plus fort dans les derniers hectomètres. Pourtant, parti en pôle position, Max Verstappen loupe son départ et laisse la tête à son rival britannique lors d'un duel où les deux monoplaces sont proches de se toucher . Hors de rythme durant toute la course, Max Verstappen tente un pari lors du crash de Latifi à 7 tours de la fin ! Le Néerlandais rentre aux stands et chausse des tendres. La course est alors relancée pour un tour. 5,281 km de magie où Verstappen entre dans l'histoire de son sport !