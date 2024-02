Formule 1: Hamilton quittera Mercedes pour Ferrari à la fin de l'année

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le pilote britannique Lewis Hamilton, 39 ans, rejoindra l'an prochain l'écurie automobile Ferrari après avoir activé une clause de son contrat avec Mercedes lui permettant de quitter l'écurie allemande à l'issue de la saison 2024 qui s'ouvrira début mars. Cette annonce spectaculaire intervient après qu'ont bruissé des rumeurs sur un départ du septuple champion du monde de l'écurie où il a passé plus d'une décennie. Elle s'est faite en deux temps: Mercedes a déclaré que Lewis Hamilton quitterait l'écurie, avant que Ferrari publie à son tour un communiqué pour annoncer que le Britannique avait signé un contrat "de plusieurs années" à partir de 2025. "J'ai passé onze années incroyables avec cette équipe, je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble", a déclaré Lewis Hamilton, rappelant que Mercedes faisait partie de sa vie depuis l'âge de 13 ans et disant vouloir finir sur une bonne note son bail avec l'écurie allemande. Evoquant l'une des décisions "les plus difficiles" de sa vie, le septuple champion du monde a ajouté que le moment était venu de se lancer un "nouveau défi", sans mentionner Ferrari. Pour la première fois depuis le départ de l'Allemand Sebastian Vettel en 2020, Ferrari va compter un champion du monde parmi ses pilotes. Au sein de la Scuderia, plus ancienne et plus prestigieuse écurie de F1 mais qui court depuis un titre pilote depuis 2007, Lewis Hamilton devrait remplacer l'Espagnol Carlos Sainz, tandis que le Français Charles Leclerc devrait lui conserver son volant. (Reportage Alan Baldwin, rédigé par Jean Terzian)