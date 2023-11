Formule 1 : Ferrari à l’honneur à Vegas !

Formule 1 : Ferrari à l’honneur à Vegas !













par Dorian Madala (iDalgo) Charles Leclerc (Ferrari) s'est imposé ce vendredi à Las Vegas (1:35.265) lors des essais libres 2 devant Carlos Sainz (Ferrari) (+0.517) et Fernando Alonso (Aston Martin) (+0.528). Même si la course s'est finalement terminée, un incident a perturbé les premiers essais libres. La Ferrari de Carlos Sainz a subi des dégâts importants suite à un choc avec une plaque d'égout sur le circuit. Le pilote espagnol a réussi à se ressaisir afin d'inscrire les deux voitures de son écurie en tête de course mais partira avec dix places supplémentaires sur la grille dimanche pour avoir changé des composants.

Malgré le prestige du circuit, certains pilotes ont bloqué leurs roues ou glissé sur une piste plus que brillante. Du côté des Français, les pilotes Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont accroché une 15e et 16e place.