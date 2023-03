Ford va supprimer 1.100 emplois en Espagne

Crédit photo © Reuters

MADRID (Reuters) - Le constructeur automobile américain Ford prévoit de supprimer 1.100 postes dans son usine située à Valence, dans l'est de l'Espagne, a déclaré vendredi une porte-parole de l'entreprise.

Les licenciements, dont ont été informés les syndicats, font partie des changements apportés par l'entreprise à sa gamme de production automobile en Europe, a précisé la porte-parole. "Ford travaillera de manière constructive avec ses partenaires syndicaux afin de réduire les effets des licenciements sur les employés, leurs familles et la communauté locale." L'entreprise a décidé d'arrêter l'assemblage des monospaces Galaxy et des voitures de type break S-Max à Valence. L'année dernière, Ford avait déclaré repousser ses investissements dans la production en Europe dans le cadre d'une révision de ses perspectives sur le continent. Le constructeur avait cependant indiqué qu'il se tiendrait à un plan visant à lancer la production de véhicules électriques dans son usine espagnole plus tard dans la décennie. Ce plan entraînerait des suppressions d'emplois, avait-il précisé. (Reportage Inti Landauro, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)