Ford retire ses prévisions annuelles, le titre plonge

(Reuters) - Ford Motor a retiré jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel dans l'attente de la signature d'un accord trouvé avec le principal syndicat américain des ouvriers du secteur automobile (UAW) pour mettre fin à un mouvement de grève inédit. Le titre du constructeur automobile plongeait de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture. Un accord préliminaire a été trouvé mercredi entre Ford et l'UAW sur une hausse salariale de 25% pour ses quelque 57.000 employés syndiqués au cours des quatre prochaines années et demie. D'après l'agence de conseil Anderson Economic Group, la perte économique totale engendrée par le mouvement de grève, qui concernait aussi des usines General Motors et Stellantis, s'élève à 9,3 milliards de dollars. General Motors avait retiré mardi sa prévision de bénéfice annuel, citant cette grève. Ford a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel de 11% à 44 milliards de dollars, avec un bénéfice de 1,2 milliard de dollars contre une perte de 827 millions de dollars un an plus tôt. Il a prévenu qu'il pourrait enregistrer une perte plus lourde qu'anticipée pour son unité de véhicules électriques du fait de la guerre des prix actuelle. (Reportage Nathan Gomes à Bangalore; version française Jean Terzian)