Ford relève son dividende, dit vouloir rendre davantage à ses investisseurs

Crédit photo © Reuters

DETROIT, Michigan (Reuters) - Ford Motor a fait part mardi de son intention de remettre davantage de liquidités à ses actionnaires, à commencer par un relèvement de 18 cents par action de son dividende au premier trimestre, adoptant une démarche similaire à celle de General Motors. Le titre du constructeur automobile était en hausse de 6% dans les échanges boursiers d'après-clôture, confirmant les gains enregistrés durant la séance. Ford a dit anticiper pour 2024 un bénéfice annuel avant impôts compris entre 10 milliards et 12 milliards de dollars. Il a fait état d'un bénéfice avant impôts de 10,4 milliards de dollars l'an dernier. Les opérations du constructeur en Amérique du Nord vont contribuer de 6 milliards à 7 milliards de dollars au cash flow attendu cette année. Entre 40% et 50% de ce cash flow sera donné aux investisseurs, a promis Ford. S'exprimant lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur financier du groupe, John Lawler, a déclaré que la nouvelle génération de véhicules électriques serait "rentable", alors que les opérations liées au Model E pèsent sur les comptes du constructeur mais sont compensées par les bénéfices de la division de véhicules commerciaux professionnels. Les plans de réduction des coûts et la demande pour les SUV ont aidé les constructeurs automobiles à faire face aux pressions inflationnistes et aux signes d'un ralentissement de la demande pour les voitures électriques. (Reportage Joe White à Detroit et Nathan Gomes à Bangalore; version française Jean Terzian)