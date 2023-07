Ford relève ses prévisions de bénéfice annuel avant impôt

(Reuters) - Ford Motor a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel avant impôt, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement ayant permis au constructeur américain de produire davantage de véhicules. Ford a indiqué qu'il prévoyait d'atteindre son objectif de production de 600 000 véhicules électriques par an en 2024, après avoir annoncé qu'il y parviendrait cette année. Le constructeur a dit s'attendre à un bénéfice annuel avant impôt compris entre 11 milliards de dollars (10 milliards d'euros) et 12 milliards de dollars, contre entre 9 milliards de dollars et 11 milliards de dollars précédemment. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de Ford a légèrement augmenté au deuxième trimestre, s'établissant à 3,8 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars l'an dernier. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé à 45 milliards de dollars, contre 40,2 milliards de dollars l'année précédente. L'amélioration des chaînes d'approvisionnement a permis aux constructeurs automobiles d'accélérer leur production et de répondre à la demande. (Reportage Nathan Gomes, Joe White, Ben Klayman et Paul Lienert; version française Camille Raynaud)