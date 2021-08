Football : Yilmaz en sauveur de Lille

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Lille s'est fait peur. Le LOSC a arraché le match nul sur la pelouse du FC Metz sur le score de trois buts partout. Pourtant, c'est le club nordiste qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Botman (23'). Première réalisation du Néerlandais en Ligue 1.

Mais les Messins ont vite réagi grâce à Fabien Centonze qui égalise d'une tête décroisée (31'). Soir de première également pour Mathieu Udol avec son premier but en championnat de France. Sa frappe du gauche permet aux Mosellans de prendre l'avantage (41').

Les hommes de Frédéric Antonetti ne se laissent pas impressionner par le dernier champion de France et alourdissent la marque grâce encore une fois à Centonze (52'). Mais quelques instants plus tard, Metz est réduit à 10 après un tacle trop appuyé de Kouyaté (56').

Les hommes de Jocelyn Gourvennec vont alors pousser. D'abord sur un but refusé d'André (59'). Puis Jonathan Ikoné redonne l'espoir aux Nordistes grâce à un plat du pied au point de penalty (81'). Le LOSC va alors pousser jusqu'à la fin et c'est Yilmaz qui délivre les Lillois sur une frappe du pied gauche. (96')

Un point inespéré pour les champions de France en titre.