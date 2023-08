Football : Yann Sommer à l'Inter, Maitland-Niles à l'OL

Football : Yann Sommer à l'Inter, Maitland-Niles à l'OL













par Alexis Rouhette (iDalgo) Six mois et puis s'en va ! Après être arrivé au Bayern Munich en janvier dernier, Yann Sommer quitte déjà la Bavière et s'engage à l'Inter Milan, pour pallier les départs d'André Onana à Manchester United et d'Handanovic. Un transfert estimé à six millions pour une durée de trois ans. Sommer va ainsi découvrir le championnat italien après neuf ans en Bundesliga. Maitland-Niles de son côté a choisi l'Olympique Lyonnais. L'international anglais (cinq sélections), était libre de tout contrat et s'engage pour quatre ans à Lyon. A 25 ans et après avoir été prêté ces trois dernières saisons, l'Anglais a dit adieu à son club formateur et va désormais jouer en Ligue 1 sous les couleurs des Gones.