Football : West Ham remporte l’Europe Conférence League !

par Edouard Guala (iDalgo) 58 ans après, West Ham remporte un trophée sur la scène européenne. Au terme des 90 minutes, le club londonien s'est imposé 2 buts à 1 grâce à un but décisif de Bowen en toute fin de rencontre (90+1'). La Fiorentina n'aura pas démérité et s'est même montrée à son avantage durant l'ensemble de la rencontre. Les Italiens avaient égalisé par l'intermédiaire de Bonaventura, seulement cinq minutes après l'ouverture du score de Benrahma sur pénalty. À ce jeu-là, les Anglais ont été plus efficaces sur les quelques situations à leur disposition. Les protégés de David Moyes sauvent donc leur saison et seront en Europa League la saison prochaine.