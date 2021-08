Football : Visite médicale pour Grealish demain à Manchester City

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le plus gros transfert de l'été est imminent. Selon Sky Sports News, le milieu de terrain d'Aston Villa Jack Grealish doit se rendre demain à Manchester pour passer une visite médicale avec les Citizens. L'Anglais devrait signer un contrat de cinq ans pour une indemnité de transfert de 117 millions d'euros. L'adversaire des Skyblues en finale de Ligue des Champions l'an passé n'a pas tardé à réagir, puisque Chelsea aurait formuler une offre de 130 millions d'euros et un contrat de cinq ans à l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku. Encore en Premier League, le gardien brésilien Alisson Becker a prolongé jusqu'en 2027 avec Liverpool. Côté Ligue 1, André Onana a rejeté les avances de l'Olympique Lyonnais et Ricardo Mangas arrive en prêt à Bordeaux depuis le club de Boavista.