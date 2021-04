Football: Un dirigeant de l'UEFA évoque une exclusion du Real, de City et de Chelsea de la Ligue des champions

Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - Le président de la Fédération danoise de football et membre du comité exécutif de l'UEFA, Jesper Moller, a déclaré lundi s'attendre à une exclusion du Real Madrid, de Manchester City et de Chelsea des demi-finales de la Ligue des champions cette saison.

Une décision devrait être prise vendredi, a-t-il ajouté selon la radiotélévision danoise, alors que les demi-finales entre le Real Madrid et Chelsea et entre le Paris Saint-Germain et Manchester City sont prévues la semaine suivante.

Le Real Madrid, Manchester City et Chelsea font partie des 12 clubs ayant annoncé dimanche ce projet de compétition européenne dissidente, en partie fermée. Le PSG ne s'est pas associé à cette initiative.

(Rédaction de Copenhague; version française Bertrand Boucey)