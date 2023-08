Football : Un Bayern renversant dompte Liverpool en amical

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Les hommes de Klopp et Tuchel ont fait le show cet après-midi à Kallang ! Lors de cette rencontre amicale entre Liverpool et le Bayern, les attaques ont pris le pas sur les défenses. 7 buts ont été inscrits pour un score final de 4 buts à 3 en faveur des Bavarois. Gakpo puis van Dijk ont mis Liverpool sur de bons rails avant de se faire reprendre suite aux réalisations de Gnabry et Sané, avant la mi-temps. En seconde période, Luis Diaz a redonné l'avantage aux Reds avant d'encaisser deux nouveaux buts marqués par Stanisic puis Kratzig, dans le temps additionnel. Ces derniers ont permis aux Allemands de s'offrir une victoire anecdotique avant la finale de Super Coupe contre Leipzig le 12 août prochain.