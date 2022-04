Football : Toulouse retrouve la Ligue 1

par Mickael Pinta (iDalgo)

Deux ans après l'avoir quittée, Toulouse retrouve la Ligue 1 après sa victoire contre Niort (2-0). Dans un Stadium acquis à sa cause, la soirée avait pourtant mal commencé pour le TFC lorsque Rhys Healey dut sortir sur blessure. L'absence du meilleur buteur de Ligue 2 sera oubliée quelques instants plus tard lorsque Brecht Dejaegere, sur un service de Sylla, prit Mathieu Michel à contrepied. En seconde période, Ado Onaiwu, entré en jeu à la place d'Healey, doublait la mise sur une merveille de centre de serial passeur Branco van den Boomen. Les joueurs de Philippe Montanier vont retrouver l'élite du football français et pourraient assurer le titre en Ligue 2 dès samedi si Ajaccio ne bat pas Le Havre.