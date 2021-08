Football : Tottenham s'offre le champion City d'entrée

par Arthur Cremers (iDalgo)

Première journée et premier couac pour Manchester City. Le champion d'Angleterre sortant se déplaçait à Londres pour y affronter Tottenham et tout ne s'est pas passé comme espéré. Malgré une entame réussie, les hommes de Pep Guardiola ont peu à peu laisser les Spurs s'illustrer. Dos à dos à la pause (0-0), les deux formations sont revenues des vestiaires avec de belles intentions offensives et ce sont les locaux qui ont pris l'avantage grâce à l'inévitable Heung-min Son, auteur d'un magnifique but qui lui est caractéristique à la 55ème minute. Remplaçant au coup d'envoi, Kévin De Bruyne n'a pas pu inverser la vapeur après son entrée en jeu et City laisse Tottenham rejoindre Manchester United, Chelsea ou encore Liverpool au classement avec les trois points de ce succès 1 but à 0.