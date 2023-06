Football : Todd Boehly et les propriétaires de Chelsea rachètent le RC Strasbourg !

Football : Todd Boehly et les propriétaires de Chelsea rachètent le RC Strasbourg !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Une page se tourne à Strasbourg ! Jeudi, le RCSA a officialisé le rachat du club par le consortium américain Blue Co et Todd Boehly. Les nouveaux propriétaires du club alsacien ont acquis la quasi totalité des parts possédées auparavant par Marc Keller, président strasbourgeois depuis 2012 qui restera en poste malgré ce changement. En mai 2022, Todd Boehly était devenu président et copropriétaire de Chelsea après le départ de Roman Abramovich.

Avec près de 600 millions d'euros dépensés dans ses deux premiers mercato avec les Blues, la formation londonienne avait terminé à une décevante 12e place de Premier League.