Football : Thomas Tuchel quittera le Bayern Munich cet été

par Gary Cohen (iDalgo) Dans un communiqué publié ce mercredi matin, le Bayern Munich a annoncé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison 2023-2024. Les Bavarois ont décidé "d'un commun accord de mettre fin à leur relation de travail, initialement prévue jusqu'au 30 juin 2025, le 30 juin 2024". Cette nouvelle fait suite aux derniers résultats du club munichois, deuxième du classement de la Bundesliga avec huit points de retard sur le leader, le Bayer Leverkusen. Les Allemands ne sont pas non plus en ballottage favorable en Ligue des champions, puisqu'ils ont perdu le 8e de finale aller contre la Lazio Rome (0-1). Depuis son arrivée au Bayern en mars 2023, l'entraîneur de 50 ans a dirigé 44 matchs, pour 28 victoires, 5 matchs nuls et 11 défaites.