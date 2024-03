Football : Suspendu quatre ans pour dopage, Paul Pogba fait appel

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'international français Paul Pogba, milieu de terrain à la Juventus de Turin, a été suspendu quatre ans pour dopage par la justice italienne, rapportent jeudi les médias italiens. Le footballeur, qui est âgé de 30 ans, a annoncé dans un communiqué qu'il ferait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport. "Je suis triste, choqué et navré qu'on m'ait enlevé tout ce que j'ai construit dans ma carrière de joueur professionnel", déclare-t-il, jugeant la décision du parquet antidopage "incorrecte". Paul Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier à la suite d'un match du championnat italien entre la Juventus et Udine. Le parquet antidopage italien avait suspendu le champion du monde 2018 à titre provisoire en septembre dernier. A lire aussi... Le club de la Juventus n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le numéro 10 est théoriquement sous contrat avec la "Juve" jusqu'en juin 2026. (Rohith Nair à Bangalore, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)