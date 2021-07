Football : Sulemana arrive à Rennes, Nice chipe Bard à Lyon

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce vendredi de mercato a une nouvelle fois été mouvementé du côté de la Ligue 1. En concurrence avec l'Ajax Amsterdam notamment, le Stade Rennais a officialisé la signature de Kamaldeen Sulemana (19 ans, Ghana) en Bretagne contre un chèque de 15 millions d'euros. Nice a pour sa part enregistré un nouveau renfort avec l'arrivée prochaine de Melvin Bard. Lyon a indiqué dans un communiqué que l'opération de 3M d'EUR (+2M de bonus) serait officielle après la visite médicale du latéral gauche, actuellement réquisitionné pour les Jeux Olympiques au Japon. À l'étranger, le duo Grealish-Kane serait toujours grandement apprécié et attendu à Manchester City et les opérations, même si elles sont compliquées, pourraient se conclure. Sinon, José Fonte, en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-2021, a prolongé l'aventure d'une saison avec Lille. Par ailleurs, les Dogues seraient en train de s'activer après un débuter de mercato timide et Marvin Friedrich, défenseur central de l'Union Berlin, pourrait débarquer contre une somme située aux alentours de 7M d'EUR.