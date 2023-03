Football : Succès historique pour le Maroc contre le Brésil !

par Edouard Guala (iDalgo) Cette rencontre amicale n'avait rien d'amical. Dans une ambiance survoltée à Tanger, les Marocains se sont imposés 2 buts à 1 contre le Brésil. Après une Coupe du monde à oublier, la Seleçao ne s'est guère rassurée. En première période, Boufal ouvre le score à la demi-heure de jeu. Il faudra attendre le second acte pour voir Casemiro égaliser sur un service de Paqueta (1-1, 67'). Malgré cette réaction, les Lions de l'Atlas parviennent à trouver la faille pour la seconde fois grâce à Sabiri (2-1, 79') et finissent par s'imposer. Le Maroc devra désormais confirmer cette belle performance en allant défier le Pérou mardi...