Football : Sochaux victorieux d'un match fou à Caen

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'issue d'un match rocambolesque, Sochaux s'est imposé face au Stade Malherbe de Caen (2-1) au Stade Michel d'Ornano dans le cadre de la 3e journée de Ligue 2. Après une première période équilibrée et ouverte, les Lionceaux ont ouvert le score après l'heure de jeu par l'intermédiaire de Kalulu (62'). Les deux formations se rendaient coup pour coup mais manquaient de réalisme dans le dernier geste. Juste avant la fin du temps réglementaire, Hountondji a cru arracher le point du match nul avec une frappe somptueuse en lucarne (90'). Mais les Normands ont relâché leur attention, et Vinicius en a profité pour offrir la victoire aux siens (90+1'). Ce même Vinicius est sorti sur blessure avant le coup de sifflet final sur un tacle très dangereux d'Inouassa qui lui a valu un carton rouge (90+7'). Les Francs-Comtois remontent provisoirement à la 4e place du classement, à égalité de points avec Auxerre, Caen et le Paris FC.