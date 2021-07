Football : Sochaux s'impose à Dijon en clôture de la première journée de Ligue 2

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour mettre fin à la journée de reprise de Ligue 2, Sochaux se déplaçait sur la pelouse du relégué Dijon. Dominateurs sur l'intégralité de la première période, les visiteurs ne sont pas parvenus à trouver la faille malgré sept tentatives et cela s'explique par leur incapacité à trouver le cadre, sauf une fois. Mais les Sochaliens ont appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires. En effet, Gaetan Weissbeck a ouvert le score à la 51ème minute. À la 74ème, Aldo Kalulu a doublé la mise mais les Dijonnais ont réagi pour réduire la marque par l'intermédiaire de Roger Assale (84'). Finalement, Alan Virginius, entré en jeu en cours de match, a scellé le succès du FC Sochaux dans les arrêts de jeu (90+7'). Les Francs-Comtois s'adjugent donc les trois points et rejoignent le Paris FC, Caen, Auxerre et Pau en tête de la Ligue 2. Le DFCO est 18ème et relégable mais cela ne veut évidemment pas dire grand chose à ce stade de la saison.