Football Série A : La Juventus n'y arrive pas

par Adrien Verger (iDalgo)

L'affiche de cette troisième journée de Série A s'est soldée par une victoire de Naples à domicile contre la Juventus Turin. Mené après l'ouverture du score d'Alvaro Morata, le club napolitain a attendu la deuxième mi-temps pour réagir tout d'abord par l'intermédiaire de Politano à la 57e puis du défenseur Koulibaly à la suite d'un corner. Score final : 2-1. Avec 9 points en 3 matchs, Naples prend les commandes du championnat en attendant les rencontres de ce dimanche. Pour la Juventus, c'est plus compliqué. Allegri et ses joueurs n'ont pas connu le goût de la victoire cette saison et piétinent à la 16e place, avec seulement 1 point au compteur. Prochain match en championnat pour les Turinois : face à l'AC Milan le 19 septembre.