Football : Sergio Ramos au PSG, l'OM toujours proactif sur le marché des transferts

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après avoir annoncé par erreur l'arrivée de Sergio Ramos au PSG, le club parisien s'est rétracté et devrait officialiser la nouvelle ce jeudi. En effet, le défenseur central a été aperçu dans les locaux de l'équipe de la Capitale et jouera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Pour le rival marseillais, la présentation de Mattéo Guendouzi a été effectuée ce mercredi et Pablo Longoria en a profité pour annoncer que le gardien Pau Lopez serait très prochainement Olympien. Aussi, l'OM ne serait pas très loin d'engager Luan Peres, défenseur central brésilien considéré par beaucoup comme le meilleur du championnat auriverde. De son côté, le RC Lens a annoncé l'arrivée de l'arrière gauche colombien Deiver Machado (27 ans) dans le Nord. Monaco essaierait pour sa part de piocher en Allemagne puisque Ismail Jakobs (21 ans), ailier gauche de Cologne, est pisté par la direction. Chez les voisins européens, Carlo Ancelotti souhaiterait faire venir Richarlison au Real Madrid. Rappelons que les deux hommes se sont côtoyés à Everton.