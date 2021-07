Football : Sergio Ramos au PSG jusqu'en 2023

par Arthur Cremers (iDalgo)

C'est fait, Sergio Ramos est un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir publié par erreur un communiqué annonçant la nouvelle hier, le club parisien a officialisé la nouvelle ce jeudi midi. Ainsi, le défenseur central arrive dans la Capitale pour deux ans, soit jusqu'en 2023. Quintuple champion d'Espagne mais aussi quadruple champion d'Europe avec le Real Madrid, l'Espagnol avait annoncé il y a quelques semaines son départ du club madrilène. Il y était depuis 2005 et comptait 101 buts en 671 matchs avec les Merengues. Il arrive libre et portera le numéro 4 la saison prochaine. C'est déjà la troisième recrue parisienne après Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum et ce n'est sûrement pas fini. Après l'Euro, Gianluigi Donnarumma devraient à son tour signer tandis que les discussions pour une arrivée de Paul Pogba auraient débuté.