Football : Samuel Umtiti signe à Lille

Football : Samuel Umtiti signe à Lille













par Alexis Rouhette (iDalgo) Umtiti fait son come-back en Ligue 1 ! Après Lyon, le champion du monde 2018 va faire son retour sur les pelouses françaises en portant le maillot du LOSC. Après la rupture de son contrat avec le FC Barcelone, le défenseur de 29 ans, qui a fait une bonne saison en prêt à Lecce, signe donc pour deux saisons avec le club nordiste. L'occasion de confirmer ses derniers mois et de se relancer pleinement après des saisons galères, miné par les blessures à répétition. Le Français prend ainsi la place de Jose Fonte, parti à Braga durant ce mercato. Si Samuel Umtiti a prouvé toutes ses qualités par le passé, le choix est tout de même risqué pour le LOSC au vu des nombreux pépins physiques du joueur. Seul l'avenir nous dira si ce pari sera payant ou non.