Football : Sadio Mané rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

par Matthieu Cointe (iDalgo) Al-Nassr tient son attaque de rêve ! Quelques mois après avoir recruté Cristiano Ronaldo, l'équipe saoudienne s'offre une nouvelle star du football mondial en la personne de Sadio Mané. Le club de Riyad a officialisé la venue de l'attaquant sénégalais en provenance du Bayern Munich mardi soir. En plus du sextuple Ballon d'or portugais, l'ancien joueur de Liverpool rejoint Seko Fofana et Marcelo Brozovic dans son nouveau club. Cette nouvelle arrivée vient s'ajouter à la longue liste des joueurs partis pour l'Arabie Saoudite cet été, à l'instar de Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Kalidou Koulibaly, Roberto Firmino et Jordan Henderson.